Il martedì grasso a Treviso chiude il carnevale con musica, balli e la sfilata di carri e macchiette Video

di Lucia Russo

TREVISO - Il sole bacia il carnevale di Treviso e la città si riempie. A migliaia sono accorsi per la sfilata di carri e macchiette. Non sono state deluse le aspettative dei trevigiani (e non solo) che hanno potuto godere di uno spettacolo fatto di musica, balli, lanci di coriandoli e soprattutto divertimento in giro per tutta la città. Nemmeno il sindaco, Mario Conte, si è sottratto alla festa e anzi, ha dato il via a vere e proprie battaglie di coriandoli con grandi e piccini.