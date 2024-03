Capitale della cultura 2026, sfuma il sogno per Treviso. Il sindaco Conte: «Il dossier è un punto di partenza, ora lavoriamo per i prossimi progetti»

TREVISO - Capitale della Cultura 2026, sfuma il sogno di Treviso. Mario Conte all'esterno della Sala Spadolini del Ministero della Cultura poco dopo la proclamazione avvenuta intorno alle 11 di oggi, 14 marzo, cerca di mascherare l'amarezza dietro ai seppur sinceri ringraziamenti. Poi afferma: «Un dossier importante che per noi sarà comunque un punto di partenza perché ci sentiamo la capitale e vogliamo realizzare tutto quanto scritto in questo dossier. Tutti insieme. Una grande comunità che si unirà per raggiungere degli obiettivi ambiziosi e far crescere la nostra città all'insegna della cultura. Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuto, complimenti alla città dell'Aquila e alle altre città finaliste. Ora riprendo il treno e torno a Treviso e ci mettiamo a lavorare per i prossimi progetti.

Viva Treviso».