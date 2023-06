La vittoria più bella della Youbasket: in giro per l'Italia su una Fiat 127 a raccontare come si salva una vita

PORDENONE - Tutto era cominciato la scorsa estate. Quattro amici, una Fiat 127 e tre cinquantini degli anni Novanta in giro per l'Italia a raccontare come si salva una vita. Non è l'inizio di un romanzo, ma lo Staying alive tour, il progetto itinerante lanciato dalla squadra di Prima Divisione Youbasket di Pordenone e volto a sensibilizzare il mondo della pallacanestro sull'importanza del primo soccorso. Un'iniziativa che hanno fortemente voluto dopo che il 28 ottobre 2019 salvarono il compagno di squadra Carlo Sist, colpito da un arresto cardiaco durante un allenamento. Un viaggio, una raccolta fondi per mettere le squadre minors della loro città, Pordenone, nella condizione di poter frequentare i corsi Blsd.

Dopo un anno ce l'hanno fatta e venerdì sera hanno consegnato ai cestisti della Basketville una trentina di buoni per iscriversi ai corsi.

(Servizio di Giulia Soligon)