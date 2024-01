Fine vita, Luca Zaia: «Salvini avrebbe votato no, Stefani sì.... non si fa la conta su un tema etico del genere»

VENEZIA - «Io non ho mai voluto fare la conta dei pro e contro del mio gruppo politico su un tema etico così delicato. Se da un lato Salvini ha detto che lui avrebbe votato no, il segretario regionale della Lega, Stefani, ha detto che avrebbe votato sì». Lo ha detto stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito alla spaccatura in seno alla Lega sul voto alla proposta di legge per regolamentare il fine vita.

L'attacco del Pd

«La maggioranza che governa la Regione non c'è più. E si sta sfaldando abbastanza velocemente anche il consenso politico del presidente regionale, incapace di essere sufficientemente credibile per coagulare intorno alla sua figura una classe dirigente degna di questo nome». Lo afferma in una nota l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, commentando la bocciatura della pdl sul fine vita al Consiglio del Veneto. «Il voto - prosegue Moretti - ha dimostrato plasticamente che gli unici motivi per cui l'attuale maggioranza resta unita riguardano la gestione del potere. Ed è fra l'altro un potere commissariato da volontà esterne, incarnate da Salvini da un lato e dal governo Meloni dall'altro. Difficile prevedere cosa succederà da qui al 2025, ma con la sanità regionale sempre più verso il privato, la mancanza di finanziamenti sul sociale e un'autonomia confusionaria e barattata con il presidenzialismo voluto da Fratelli d'Italia, prendiamo nota che la tanto declamata 'buona amministrazionè del Veneto è una scatola piena di retorica. Buona per avere qualche titolo di giornale ma, alla lunga, inservibile per i cittadini e per le imprese della nostra regione. Il Veneto - conclude - ha bisogno di una scossa rigenerativa forte, 30 anni di governo delle destre hanno ormai segnato il passo».