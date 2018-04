Salvati dai pompieri vitelli chiusi in un furgone in bilico sulla scarpata

di Vittorino Bernardi

LUGO DI VICENZA - Una squadra del distaccamento di Schio di vigili del fuoco ha lavorato tre ore per salvare duechiusi all’interno di un furgone Fiat Daily finito fuori strada, in. La chiamata di soccorso al 115 è stata lanciata alle 19.30: il furgone nel percorrere via Santa Maria è uscito in strada e si è fermato pericolosamente in bilico su uno scosceso pendio, con i vitelli rinchiusi nel cassone a muggire. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno liberato i vitelli ed evitato la caduta del furgone che, una volta recuperato, ha ripreso il viaggio, con i due bovini. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Thiene.