Entrano in casa, ma la cassaforte regge. Via gioielli, tv e una bici da corsa

di Luca Pozza

VICENZA - Sono entrati in una, una laterale di viale Verona, nella zona di Ponte Alto, in un momento in cui i proprietari erano fuori. Una volta all'interno hanno preso di mira una cassaforte, che nonostante insistiti tentativi ha resistito e a quel punto i malviventi hanno dovuto desistere. Ma hanno comunque svaligiato la casa, rubando diversidi notevole valore: bottino ingente e ancora in via di quantificazione.Quasi in contemporanea, sempre in via Cimarosa (e a quel punto si presume si possa trattare degli stessi ladri) è stata "visitata" un'altra villetta, dove abitano due anziani coniugi: qui il bottino è stato inferiore, visto che sono sparitiSu entrambi gli episodi indaga la Polizia.