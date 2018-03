Controlli antidroga a scuola con i cani: due minorenni con la marijuana

di Luca Pozza

VICENZA - I, nell’ambito delle periodiche attività finalizzate a contrastare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti tra gli studenti delle scuole superiori del capoluogo ed in collaborazione con i rispettivi dirigenti scolastici, hanno effettuato negli ultimi giorni controlli all’ed ilI militari dell’Arma, supportati dal Nucleo carabinieri cinofili di Torreglia con i cani Cyr ed Hero, hanno rinvenuto nella disponibilità di due alunni, entrambi minorenni, dosi di marjiuana, detenute per consumo personale, oltre a due grinder strumento solitamente utilizzato per sminuzzare o sbriciolare la sostanze stupefacente. I due minori, residenti nel capoluogo, verrano segnalati alla Prefettura di Vicenza per l’adozione dei provvedimenti previsti.Analoghi controlli interesseranno, sino al termine dell’anno scolastico, altri istituti scolastici della città e della provincia.