Fa shopping rubando vestiti per 190 euro: 30enne bloccato e arrestato

VICENZA - Dovrà rispondere dell'uomo, Devid Colomba, 30 anni, residente a Montecchio Maggiore ma di fatto senza fissa dimora, arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 20 agosto, dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Vicenza.L’intervento al 112 veniva è stato richiesto, verso le ore 17.30 circa, dalla direttrice del negozio “Zara”, che si trova all’interno del centro commerciale Palladio, nella zona di Vicenza Est, in quanto poco prima un addetto ai servizi di sicurezza aveva bloccato un individuo che, nell’atto di uscire, aveva fatto azionare ilAl loro arrivo i militari dell’Arma hanno proceduto alla sua perquisizione rinvenendo alcuni capi di abbigliamento, del valore quantificato di circa 190 euro, oltre ad un tronchese utilizzato per rimuovere le placche antitaccheggio.Il responsabile del furto, accompagnato presso la sede del comando provinciale di via Muggia, al termine delle formalità di rito è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso la camera di sicurezza della tenenza carabinieri di Dueville, in attesa dell’prevista per la giornata di oggi.