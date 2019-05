di Vittorino Bernardi

SARCEDO - Un atto vandalico gratuitoe odioso è stato compiuto nelle ultime ore ai danni degli organizzatori della terza edizione della “” in programma stasera (dalle 19 alle 23), marcia in notturna ludico-motoria di 7 km patrocinata dal Comune, con partenza e arrivo dagli impianti sportivi di via Generale Dalla Chiesa. Ignoti hanno strappato le luci installate lungo il percorso e fatto sparire i cartelli indicatori.Gli organizzatori del gruppo podisti “Il Sorriso” sono al lavoro per ripristinare luci e cartelli per evitare il rinvio della marcia. Il sindacoche presenterà denuncia ai carabinieri è duro nel giudizio, espresso sui social, con un invito. «Quando nasci come uno str***o fai queste cattiverie! Scusate lo sfogo, ma fare un torto ai podisti è da malvagi: il gruppo podisti fa volontariato e valorizza il nostro territorio. Stasera facciamo vedere che la nostra comunità rigetta queste cattiverie. Se qualcuno sa qualcosa mi contatti!».