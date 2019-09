Il trattore si ribalta e lo schiaccia: agricoltore in condizioni disperate

di Luca Pozza

VAL LIONA -nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre, in un terreno agricolo in via Carboranola a Grancona, frazione del comune di Val Liona, nell'area dei colli Berici. Vittima un pensionato di 78 anni, residente del posto, che seconda una prima ricostruzione è stato, che lui stesso stava conducendo all'interno della sua proprietà, per alcuni lavori di aratura.A dare l'allarme sono stati altri contadini che, resisi conto delle conseguenze molto serie, hanno subito dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto è arrivata un', i cui sanitari hanno subito chiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato dall'ospedale Borgo Trento di Verona: il ferito, in condizioni disperate soprattutto a causa di un trauma cranico e toracico, è stato poi trasportato nello stesso nosocomio scaligero, dove è stato subito dirottato nel reparto di rianimazione.