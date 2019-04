Pullman si sposta sul ciglio e si inclina: per uscire i passeggeri rompono il vetro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANDRIGO - Paura attorno alle 10.30 di questa mattina lungo in via San Sisto per un autobus della Svt che ha rischiato di ribaltarsi. Da quanto emerso dalla polizia stradale di Vicenza e Bassano intervenuta con due pattuglie per i rilievi, il mezzo diretto verso il centro per consentire il passaggio di un camion proveniente dalla direzione opposta si sarebbe spostato verso il ciglio della strada per finire con le ruote in un canale di scolo eAll’interno si trovavano sette passeggeri, in buona parte studenti, che sono usciti infrangendo un vetro. Tre sono stati trasportati al pronto soccorso in codice verde per lievi lesioni. Per le operazioni di recupero del mezzo è stato chiuso al traffico un tratto di via San Sisto.