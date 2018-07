Caso Pfas, Multa di 3,6 milioni di euro alla Miteni, ma è già pronto il ricorso

di Luca Pozza

TRISSINO - Ammonta a poco più di 3,6 milioni di euro lain questi giorni daialla Miteni Spa, l'azienda di Trissino da alcuni anni nel mirino dei controlli per questioni ambientali. A confermare la notizia sono stati i vertici dell'industria, che proprio nei giorni hanno ricevuto la visita dei militari dell'Arma e dei tecnici dell'Arpav.Secondo quanto appreso si tratta di une non penale per il quale l'ordinamento prevede la possibile impugnazione. Secondo quanto spiegato dagli stessi vertici «i carabinieri affermano che dal 2013 l'azienda non avrebbe spedito uno specifico certificato contenente una parte dei dati ambientali e per ogni giorno è stata calcolata una multa di 2 mila euro, per un totale complessivo per l'appunto di 3,6 milioni».La Miteni, che esprime fiducia sul buon esito della vicenda, ha annunciato(che nel frattempo è già pronto per essere inoltrato), che per legge deve essere inviato entro 30 giorni dalla notifica al Ministero dell'Ambiente.