Autocarro invade la corsia opposta, coniugi finiscono in ospedale

di Luca Pozza

TONEZZA DEL CIMONE - DueD.G., 53 anni e la moglie C. B. 46enne, residenti a Grisignano di Zocco, sono ricoverati all'ospedale di Santorso per le ferite riportate nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 agosto, a Tonezza del Cimone, località turistica montana del Vicentino. Sono entrambi in osservazione ma le loro condizioni non sono considerate gravi.Secondo quanto ricostruito da unal'incidente è avvenuto in viale Viale Degli Alpini. Un autocarro Fiat Iveco, proveniente dal centro di Tonezza e diretto a Folgaria, in Trentino, guidato da L.M., 39 anni, residente a Lavagni (Verona), per cause in via di accertamento, hamentre stava sopraggiungendo in senso opposta la Ford Focus con a bordo la coppia. Inevitabile lo scontro, nel quale ad avere la peggio sono stati gli occupanti della vettura, in particolare il conducente.I due coniugi sono stati soccorsi dal Suem 118 e trasportati in ambulanza nel nosocomio dell'Alto Vicentino per le cure del caso. Entrambi i mezzi coinvolti hanno subito danni tali da richiedere l'intervento di altrettanti carri-attrezzi.