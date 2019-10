Auto capottata nel fosso dopo lo scontro: feriti due anziani, sono gravi

di Luca Pozza

SANDRIGO -sono ricoverati inall'in seguito alle ferite riportate in un, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre, in via Guarnieri a Sandrigo. I due occupanti, dopo lo scontro con un'altra sono finiti fuori strada, con il mezzo che si è capottato ed è finito nel fossato, adiacente l'arteria.I vigili del fuoco arrivati da Bassano, hanno messo in sicurezza l'auto rovesciata mentre i due feriti erano già stati preso in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferiti al San Bortolo. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un'ora. Disagi al traffico, con la polizia locale che ha istituito sul posto, il senso unico alternato per consentire i soccorsi.