Scontro nel sottopasso della statale 47: 3 feriti, c'è anche coppia svedese

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSA' - E' diil bilancio diavvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 14.30, lungo la statale 47, all'altezza dinel comune di Rosà, dove si sono scontrate violentemente due auto. Idi Bassano del Grappa, giunti sul posto con due mezzi, hanno messo in sicurezza i veicoli.I tre feriti sono un uomo del posto, che era alla guida di una station wagon e una coppia svedese, che era a bordo di un piccolo Suv. Tutti sono stati presi in cura dal personale dele trasferiti in ospedale al San Bassiano: le loro condizioni non destano preoccupazione. La circolazione è rimasta bloccata in entrambi in sensi durante le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente. Sul posto i carabinieri e la polizia locale.