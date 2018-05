Ciclista travolta e uccisa da un tir mentre attraversa la strada

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSA' -di oggi a Rosà, poco prima delle 18, in un tratto dellache attraversa il paese. A perdere la vita una donna - di cui non sono state ancora rese note le generalità visto che era priva di documenti e quindi in serata non era stato ancora possibile darle un nome - è statacon targa straniera, di proprietà di un'azienda austriaca.Secondo una prima ricostruzione da parte di una pattuglia della polizia locale NordEst Vicentino (che ha sentito anche alcuni testimoni della tragedia) sembra che la donna, che portava la bicicletta a mano, fosse in procinto, all'altezza dell'incrocio tra via Capitanio Alessio e via dei Bersaglieri, quando è stata travolta dal mezzo pesante. Il camionista, ascoltato dagli agenti, ha dichiarato di non essersi accorto della presenza della donna.I soccorsi sono stati immediati ma per la ciclista, soccorsa dai sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Bassano del Grappa, non c'è stato nulla da fare. Non è escluso che il decesso possa essere stato immediato, visto che la ciclista è stata orribilmente schiacciata dalle ruote posteriori del tir. L'incidente ha provocato notevoli disagi al traffico, con code di alcuni chilometri in entrambe le direzioni e i veicoli costretti a procedere su un'unica corsia di marcia per un paio d'ore.