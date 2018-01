Nuovo raid al palasport del Famila: danni anche per altre 4 società

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Nuovo(il quinto) al palasport di viale dell’Industria, a un anno e mezzo dall’ultimo. L’attacco di ieri notte è del tutto simile ai, tutti nel 2015: 31 gennaio, 6 aprile, 23 maggio e 28 giugno. I ladri sono entrati nell’impianto sportivo sfondando una vetrata laterale, sul, coperta da un'alta siepe. All’interno del PalaRomare i ladri si sono mossi come se fossero a conoscenza dell’ambiente.Dal corridoio che conduce agli uffici delle società sportive i ladri hanno sle porte dell’. Tutti gli uffici sono stati, cassetti delle scrivanie rovesciati e armadi svuotati alla ricerca di denaro. I maggiori danni per il Famila, derubato di un computer da 4 mila euro contenente dati sensibili. I ladri hanno rubato pure gli spiccioli contenuti nella macchinetta del caffé a uso ufficio e quelli del registratore di cassa del bar. Il raid ha preceduto di poco la fine dei lavori dell’installazione in atto di unLe società con sede al PalaRomare la prossima settimana riceveranno dall’azienda installatrice istruzioni e codici. A parere delle società gli autori dell’ultimo raid, che dovrebbero essere rimasti all’internoper compiere il giro, sono gli stessi dei precedenti colpi: sapevano dove colpire e hannol’ufficio del custode e la sala pesi. Indagini in corso da parte dei carabinieri.