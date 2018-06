di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA - Si è tenuto venerdì sera a Palazzo Baggio il. Dopo l'della scorsa settimana, conferite le ultime cariche, si va così a definire l'assetto della nuova squadra alla guida della città.All'ordine del giorno, oltre al, le elezioni di presidente e vicepresidente del Consiglio comunale, l'assegnazione delle deleghe ai consiglieri e la nomina dei rappresentanti che siederanno nel consiglio dell'per questa prima assemblea,. Commercialista di origine piovese residente a Villaverla, Colosso, 58 anni, è parte di uno studio associato presso il quale si occupa di consulenza tributaria e societaria. Il neoassessore collabora inoltre con ilcome liquidatore giudiziale e curatore fallimentare, e svolge l’attività di revisore di enti locali in diversi comuni veneti.Comunicata in seduta l'assegnazione degli altri quattro referati, tutti interni alla maggioranza, e la nomina del, conferita a, il nuovosi occuperà, invece, di, mentre saràl'assessore alvanno, mentre restano al sindaco le deleghe relative a Urbanistica, Sicurezza e Personale.Distribuite tra gli altri consiglieri le deleghe rimantenenti, avanno; a; alo; a; ae, infine, aDurante la seduta, adempite le procedure burocratiche, sono stati inoltre elettidel ConsiglioCome rappresentanti del Comune di Marostica nelmarosticense, nominato lo stesso, oltre al consigliere d'opposizioneIn chiusura di seduta il sindaco, a nome dell'intero Consiglio comunale, ha augurato pronta guarigione a, primo cittadino di Pianezze ricoverato e operato d'urgenza nei giorni scorsi per problemi cardiaci. Vendramin, secondo quanto riportato da Mozzo, dovrebbe in queste ore lasciare la terapia intensiva per essere traferito in reparto.