Botte tra pusher nigeriani per il mercato della droga: un arresto

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Scene da Far West attorno alle 14.30 di oggi nei pressi del torrente Leogra lungo viale Trento Trieste: un nigeriano è statoda tre connazionali, anche con un taser. Carabinieri e agenti della polizia locale chianrai da alcuni passanti si sono precipitati sul posto e hanno provveduto a un, a una denuncia per lesioni, a un sequestro di eroina, marijuana, contante provento di spaccio e hanno dato il via alla caccia di unche dovrebbe avere le ore contate. Si è trattato di un regolamento di conti, con uno dei quattro protagonisti alla vista delle divise a tentare di gettare nelle acque del Leogra. Il nigeriano picchiato è stato soccorso è accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso per le cure del caso. Due nigeriani sono stati accompagnati nella caserma di via Maraschin e identificati: per il 24enne David Jully che aveva gettatao si è aperta la cella di sicurezza. In fuga il quarto protagonista, ma le forze dell'ordine sono sulle sue tracce.