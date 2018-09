Ruba formaggio al market: scoperto dà i numeri, feriti cliente e sorvegliante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Momenti diieri sera all’Eurospin di via Fermi, cone interventi del Suem e dei carabinieri. Attorno alle 19 nel supermercato entrano due uomini: uno dei due, notato da un addetto alla sorveglianza, infila sotto la maglia una busta di formaggio. Passati dalla cassa dopo avere pagato altri alimenti i due vengono fermati dall’addetto alla sorveglianza che chiede al “furbetto” di alzare la maglia:con la busta di formaggio viene accompagnato in direzione. L’amico inizia uno: corre lungo la corsia dei liquori, afferra delle bottiglie e le lancia contro il sorvegliante che vienea una gamba e unadi vetro di una bottiglia andata in frantumi colpisce al volto una cliente. L’esagitato spalanca il portone del magazzino e da lì esce in strada e si dilegua. Arrivano sul posto i carabinieri che raccolgono le testimonianze e prendono in consegna l’amico del fuggitivo. Arriva anche un’ambulanza con i sanitari ala donna ferita al volto e l’addetto alla sorveglianza.