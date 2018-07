Giulia è morta a sei ore dal parto cesareo per arresto cardiaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTORSO - La piccola Giulia Kusi,dal parto cesareo il 12 luglio scorso all’ospedale Alto Vicentino è deceduta per. È questo il primo esito dell’autopsia compiuta ieri dal dott. Vermiglio su disposizione del pm La Placa. La piccola, terzogenita dellaRichard Kusi ed Ester Achina Pokva residente a Lugo di Vicenza, era nata alladi gravidanza con parto cesareo d’urgenza perché i medici avevano registrato unodel battito del cuore del feto. Alla nascita i sanitari nel tentativo di salvare la piccola l’hanno intubata e con esecuzione del massaggio cardiaco. Tutto inutile perché a 6 ore dalla nascita Giulia è morta. Per tale vicenda la procura della Repubblica di Vicenza ha posto, come atto dovuto, iche hanno assistito al parto e/o partecipato agli interventi salvavita. I genitori sono in attesa della piena verità che arriverà dopo gli accertamenti istologici e l’esame delle cartelle cliniche.