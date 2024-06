Chi sono i candidati al Parlamento Europeo "amici" dei cacciatori? Se qualcuno pensava a Sergio Berlato, un paladino delle doppiette che quand'era in consiglio regionale del Veneto non perdeva occasione per portare all'esame della Terza commissione, da lui presieduta, qualunque argomento caro ai cacciatori (e il dem Andrea Zanoni ogni volta si sgolava per protestare), potrà dirsi stupito: Berlato nell'elenco predisposto dalla "Cabina di regia delle associazioni venatorie" non c'è.

Per la circoscrizione Nordest che raggruppa Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna, la "Cabina di regia" consiglia tre soli nomi: il veronese Flavio Tosi di Forza Italia, il bolognese Guglielmo Garagnani di Fratelli d'Italia (lo stesso consigliato anche ai produttori di latte dal Consorzio Tutela Grana Padano sulla base di indicazioni della segreteria di Lollobrigida - ma il ministro ha smentito) e la veneziana Rosanna Conte della Lega. Tosi ci sta, non fosse altro perché è stato a lungo presidente di Federcaccia Veneto e ora guida il Dipartimento Politiche venatorie di Forza Italia. Ma perché Berlato no?



I candidati e le scelte



Della Cabina di regia fanno parte Federcaccia, Libera Caccia, Enalcaccia, Italcaccia, Anuu, Comitato nazionale caccia e natura. "A pochi giorni dalle elezioni - recita una nota diffusa da questo organismo - facciamo il punto sui candidati che hanno espresso la volontà di impegnarsi ad affrontare le prossime sfide che attendono il mondo venatorio a livello europeo. Riteniamo utile segnalare quanti fra i candidati per un seggio a Bruxelles hanno condiviso il manifesto a difesa dell'attività venatoria e della cultura rurale elaborato dalle Associazioni Venatorie riconosciute riunite nella Cabina di regia rappresenta gli interessi dei 7 milioni di cacciatori europei". A seguire 17 nomi: 8 per la circoscrizione Nordovest, 3 per il Nordest, 3 per il Centro, 2 per il Sud, 1 per le isole, in rappresentanza di FdI (5), Lega (7), FI (1), Azione (1), Pd (1), Stati Uniti d'Europa (2). E Berlato? Forse non ha firmato il manifesto?



Io sono sempre presidente dell'Associazione per la cultura rurale, 43mila iscritti in tutta Italia di cui 26.800 in Veneto

Lo dice Berlato, al suo quarto mandato di europarlamentare e ora ricandidato per la quinta volta (e convinto di arrivare primo, il più votato in tutto il Nordest, ovviamente dopo Giorgia Meloni). Ma perché non ha firmato il "Manifesto della Cabina di regia"? «Mai visto. Mai stato contattato». Articolato in sei punti, il manifesto ricorda che "il valore economico-occupazionale del comparto sportivo-venatorio e dei settori ad esso collegati con i suoi oltre 80.000 addetti, ha un effetto economico di circa 7,5 miliardi di euro, un valore che rappresenta lo 0,42% del Pil nazionale" e riassume "le prossime sfide che attendono il mondo venatorio a livello europeo", a partire dal dossier "grandi carnivori".



Berlato come l'ha presa? Benissimo. Prima ha contrattaccato: «Questi sono i dirigenti di quelle associazioni venatorie che hanno voluto l'approvazione dell'infame legge statale 157/92, legge che fanno finta di voler cambiare perché a loro va bene così com'è, nonostante abbia provocato la perdita di oltre un milione di cacciatori da quando è entrata in vigore più di 32 anni fa». Poi beffardamente ha ringraziato: «Senza il sostegno di questi dirigenti venatori, prenderò molti più voti dai cacciatori che si recheranno alle urne». E sui social ha rispolverato la foto d'ordinanza: in mimetica con fucile in mano. Anzi, fucili.