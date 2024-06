VENEZIA - Si trovava a tavola con i genitori, quando ha ingoiato il tappo di una bottiglia. Non c'è stato nulla da fare per salvare la piccola Elettra Friselle, un anno e mezzo, che stava giocherellando con una bottiglia. A nulla è valsa la corsa all'ospedale di Padova con l'elicottero. La piccola è deceduta poche ore dopo. Quella che sembrava una normale serata in famiglia, a Lido di Venezia, si è trasformata ieri, 1 giugno, in tragedia.