Fa inversione in Valsugana per la coda, si accascia in auto e muore

GRIGNO/ENEGO - Sangue ieri sulla Valsugana in direzione di Trento: poco dopo le 11 per undella propria auto ha perso la vita, 61 anni, originario died emigrato per lavoro in Svizzera. L’uomo giunto in prossimità di Grigno al volante di una Kia si è trovato “imbottigliato” in una colonna d’auto provocata da un incidente tra un'auto e un tir, circa 5 chilometri più avanti, a Ospedaletto.Dopo alcuni minuti d’attesa sotto il Sole il 61enne, da testimonianze di altri automobilisti bloccati, ha iniziato una, ma nel compierla si sarebbee la Kia senza controllo è finitache in quel punto costeggia la Valsugana. Alcuni soccorritori impegnati nel sinistro di Ospedaletto si sono precipitati con l’elisoccorso ma nulla hanno potuto fare se non constatare il decesso per probabile arresto cardiocircolatorio.