Pensionato in fin di vita, arrestato il figlio: «L'ho colpito con una sedia»

di Luca Pozza

MONTECCHIO MAGGIORE - Svolta decisiva nella vicenda di, il pensionato di 89 anni, trovato a terra, giovedì mattina, nella sua abitazione a Montecchio Maggiore , con unae che oraneldi Vicenza. Uno dei figli della coppia, Salvatore, 49 anni, che vive con gli anziani genitori nell'appartamento in via Beschin 33A, dove è avvenuto il fatto, è stato fermato e arrestato per tentato omicidio nella tarda serata dai carabinieri. Dalla mattinata della stessa giornata di ieri l'uomo era ricercato sull'intero territorio nazionale da tutte le forze dell'ordine.L'uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità ai militari. «Ho avuto una discussione e in un scatto d'ira - ha detto l'indagato agli investigatori - ho colpito 3-4 volte con una sedia mio padre». Salvatore Pangallo è stato fermato ad un centinaio di metri dalla caserma di Vicenza e, secondo le dichiarazioni fornite dall'Arma, era pronto a costituirsi. Ora è rinchiuso nella casa circondariale di San Pio X di Vicenza e nei prossimi giorni sarà interrogato dai giudici.Un'altra svolta decisiva nel fatto era avvenuta ieri dopo che la Procura di Vicenza aveva aperto un fascicolo per tentato omicidio. Il primo sospettato era per l'appunto il figlio convivente della coppia che da giovedì mattina non dava più notizie di sè. L'uomo, da tempo disoccupato, di recente avrebbe avuto qualche screzio con il padre, soprattutto per motivi economici, legato al "vizio" del gioco d'azzardo. Era stata madre al suo rientro a trovare il marito a terra in un lago di sangue e ha subito chiesto l'intervento di un'ambulanza.