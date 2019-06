Bimbo investito a Marostica, lettera dei genitori: «Grazie di cuore a tutti»

IL TERRIBILE INCIDENTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA - Ricordate il bambino investito dal camioncino a Marostica ? Il piccolino sta continuando le cure, lunghe e costose , e laha fatto un primo bilancio della raccolta fondi lanciata dopo l'incidente per aiutare la famiglia:, dei quali 7.980 donati dall'Associazione Commercianti del centro storico.La famiglia del bambino ha affidato alla fondazione anche unaper ringraziare tutte le persone che hanno fatto una donazione, come riporta il Giornale di Vicenza: «Vogliamo ringraziare di cuore la Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank e, non potendolo fare ad uno ad uno, tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento difficile per la nostra famiglia, anche, tramite la Fondazione stessa, con l'aiuto economico, incredibilmente generoso. Ci siamo sentiti fin da subito circondati di partecipazione al nostro dolore e di affetto, e ciò ci ha dato e ci dà forza per affrontare i momenti difficili, che ancora viviamo. Per fortuna il nostro "guerriero" sta migliorando e anche se le cure saranno ancora lunghe siamo fiduciosi per lui. Grazie ancora, con la speranza di incontrarci a Marostica o nelle strade del mondo, per la vita».IBAN: IT75 F058 5660 5001 5157 1416 291Punti di raccolta fondi: Associazione Pro Marostica /Piazza Castello Negozio Filippin per Lei /Corso Mazzini Casa del Caffè /Piazza Castello Pasticceria Chiurato /Corso Mazzini Edicola La Centrale /Corso Mazzini Negozio Rocchetto / Porta Bassano