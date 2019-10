Nuova cabina Enel in Altopiano: «Più tranquilli per eventuali calamità»

di Luca Pozza

LUSIANA CONCO - Tecnologia all’avanguardia e contenuto impatto ambientale sono i caratteri distintivi della, vero e proprio fiore all’occhiello della rete di E-Distribuzione che punta ad assicurare un servizio di eccellenza ad oltre 10 mila cittadini della zona compresa tra Asiago e Bassano del Grappa. Il nuovo impianto inaugurato oggi dalla Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, è stato realizzato su una superficie di 7 mila metri quadrati, a basso impatto ambientale e secondo standard di affidabilità particolarmente elevati: ospita 1 trasformatore in grado di assicurare energia elettrica per oltre 10.000 cittadini, ha previsto l’impiego di apparecchiature particolarmente compatte nonché di apparati all’avanguardia che consentono il monitoraggio e il telecontrollo, 24 ore su 24, sia dell’impianto stesso che di tutte le linee afferenti da parte del centro operativo di E-Distribuzione.Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il responsabile Area Nord E-Distribuzione Francesco Rondi, il sindaco di Lusiana Conco (nuovo centro nato dalla fusione dei due comuni omonomi) Antonella Corradin; il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Asiago Franco Sella e il direttore del Consorzio Energindustria di Confindustria Vicenza, Leonardo Zampiva. La Cabina Primaria di Conco migliora la qualità del servizio dell’Alto Vicentino e offre una maggiore disponibilità di potenza per tutti i clienti e per il comparto industriale e commerciale.Realizzata con un investimento di 2,1 milioni di euro, potenzia e migliora il servizio elettrico per circa 4.500 famiglie e imprese dell’area dell’Altopiano di Asiago, Lusiana Conco, Bassano del Grappa e Marostica. La Cabina Primaria rappresenta infatti uno snodo fondamentale della rete che permette di trasferire l’energia elettrica dalla rete dell’alta tensione (132 mila volt) a quella di media tensione (20 mila volt), di ottimizzare la gestione del sistema elettrico locale, di snellire i carichi energetici ed equilibrare gli assetti di rete, garantendo un servizio complessivamente più efficiente.«Con questo importante investimento - ha commentato- assicuriamo grandi benefici in termini di qualità del servizio elettrico e di disponibilità di energia elettrica per i clienti. Nella Cabina Primaria di Conco abbiamo puntato su tecnologie in grado di garantire a cittadini e imprese un servizio elettrico di eccellenza e incrementare la resilienza della rete anche in condizioni di emergenza. Questo investimento - ha aggiunto Rondi - si inserisce tra gli interventi realizzati sul territorio della provincia di Vicenza nel più esteso piano di sviluppo e rinnovamento tecnologico della rete elettrica regionale ed è stato reso possibile anche dalla preziosa collaborazione di tutte le istituzioni locali”.Ilsi associa alla soddisfazione per la realizzazione della nuova cabina primaria sull’Altopiano, opera che è stata autorizzata dalla precedente amministrazione dell’ex Comune di Conco proprio con la finalità di garantire un migliore servizio a cittadini ed imprese di tutta l’area tra Asiago e Bassano del Grappa. L’attenzione di E-Distribuzione per il territorio è preziosa considerata l’importanza per lo sviluppo del territorio di infrastrutture tecnologiche capaci di rispondere anche nelle situazioni di calamità.”Anche l’assessore aiha espresso la soddisfazione per l'importante investimento da parte di Enel sul territorio dell’Altopiano di Asiago. «Questa seconda cabina primaria - aggiunge Sella - ci permetterà di essere più tranquilli di fronte a gravi situazioni di calamità naturali, quale ad esempio quella avvenuta lo scorso anno con il ciclone Vaia. Questo investimento è importante per e distruzione e lo è altrettanto per noi, per cui mi sento di rinnovare il ringraziamento a Enel ed e distribuzione per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro territorio».