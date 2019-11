Pauroso scontro tra 3 auto: uomo e donna incastrati tra le lamiere, gravi

di Luca Pozza

LONIGO - E' diil bilancio di un, che ha coinvolto tre vetture, avvenuto nel pomeriggio di oggi, attorno alle 14.30 a Bagnolo di Lonigo davanti a villa Pisani. I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente di una Opel Corsa e l’autista di una Fiat Bravo entrambi finiti fuori strada e incastrati negli abitacoli delle rispettive vetture, andate completamente distrutte.I feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 e trasportati in ambulanza all’(Verona). Illeso il conducente di un piccolo veicolo commerciale coinvolto di striscio nel sinistro. La polizia locale di Lonigo ha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora e mezza. L'incidente ha provocato laper circa un'ora.