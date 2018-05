Troppi bocconi avvelenati ai cani Il Prefetto ordina: alzate la vigilanza

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Il prefettoamico degli animali? Forse sì, per la gioia delle. Il massimo rappresentante dello Stato nella Provincia ieri 2 maggio ha pubblicato sul sito istituzionale la circolare del 30 aprile n. 31.500 sul tema "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche avvelenate o di bocconi avvelenati". Con tale circolare il prefettoad alzare il livello di vigilanza per contrastare il fenomeno deisparsi da mani ignote nelle zone verdi cittadine e collinari, spesso letali per gli animali di compagnia, in particolare cani.Negli ultimi mesi gli episodi segnalati esi sono moltiplicati nelle zone di Valdagno, Altavilla, Asiago, Arsiero, Mussolente e Roana, tanto da spingere il prefetto a intervenire con la circolare per invitarecon una vigilanza attiva in chiave sia preventiva che repressiva, con la diffusione di vademecum utili a fornire consigli e suggerimenti utili alla popolazione.