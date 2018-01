Scontro tra auto e ciclomotore: studente 17enne grave in ospedale

di Vittorino Bernardi

BREGANZE - Incidente tra un’auto e un ciclomotore questa mattina, martedì 30 gennaio: unoricoverato in codice rosso all’ospedale di Santorso. Dalla ricostruzione effettuata dagli agenti del comandante Giovanni Scarpellini un giovane 17enne diin sella a un ciclomotore, nel percorrere piazza Mazzini in direzione di via Riva per raggiungere l’istituto Scotton (per una giornata a scuola) giunto all'incrocio con via Cinque Martiri non è riuscito, probabilmente per le, a evitare l'urto contro una, che, proveniente dalla direzione opposta, stava effettuando la manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Cinque Martiri. Per il violento urto il ragazzo è c: soccorso dai sanitari del Suem è stato trasportato all'ospedale di Santorso in gravi condizioni.