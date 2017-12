Fiat 500 finisce nel fossato: due feriti incastrati nell'abitacolo

ARZIGNANO - Due uomini sono rimasti feriti dopo essere usciti di strada con l'auto, una Fiat 500, ad Arzignano (Vicenza). L'auto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è uscita di strada finendo in un fossato e andando a schiantarsi contro un ponticello di un passaggio carraio. Sul posto sono intervenuti i Sanitari del Suem 118 che hanno preso in carico i due feriti dopo che i vigili del fuoco ha estratto i due uomini di 67 e 69 anni del posto, rimasti incastrati nell'auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

