Il quadro di Tintoretto a Venezia e Washington per i 500 anni del pittore

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Da Vicenza apassando per. Il “Sant'Agostino risana gli sciancati” diè pronto per il suo viaggio più lungo. Quello che, in poco meno di 1 anno, lo porterà prima ae poi negliper cinquecentesimo anniversario della nascita dell'artista.La pinacoteca diha formalizzato uno dei suoipiù prestigiosi. Il quadro del genio veneziano, di proprietà del Comune, finirà nelle sale dell'appartamento del doge, doveè prevista una mostra consarà invece nella capitale degli Usa che, allaallestirà una retrospettiva sul celebre pittore del tardo Cinquecento (1518-1594) con unaIn cambio, la Fondazione musei civici di Veneziain scala 1:1 per la durata del prestito. Il dipinto raffigura un episodio della vita del santo tratto da un passo della “Legenda Aurea”, raccolta medievale di biografie.