Lo storico bar della basilica riapre tra le critiche: «Gli orari sono un caos»

di Roberto Cervellin

VICENZA - «Gli orari? Sono un». «Il ritardo dell'apertura?».Sulla, monumento nazionale nonché bene patrimonio Unesco, il bar ha riaperto battenti. Un servizio in funzione fino al 30 settembre che permetterà a vicentini e turisti di bere un caffè o uno spritz ammirando piazza dei Signori e il centro storico dall'alto. Tutti felici? Sì, ma con riserva.Innanzitutto per accedere all'edificio, i residenti in città e provincia pagherannomentre gli altri visitatori. Durante l'apertura del bar e durante eventi a ingresso gratuito, l'accesso sarà di. Ci si potrà sedere ai tavolini il martedì, mercoledì, giovedì e domenicail venerdì e sabato. Il sabato e domenica anche dalleSui social - pagina Fb del Comune - i commenti si sprecano. C'è chi plaude all'inaugurazione e chi si lamenta per gli orari, ritenuti troppo complicati. Nel dibattito interviene anche lala quale respinge al mittente - leggi le minoranze di centrosinistra - gli attacchi suicon cui il bar è stato aperto. «da chi non ha garantito l'apertura continuativa della basilica palladiana - denuncia l'assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine - E non accettiamo critiche da chi, nel 2013, proprio il bar della terrazza lo ha inaugurato il 24 agosto, praticamente a estate conclusa, tra l'altro per soli 45 giorni».