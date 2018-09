Arrestati tre uomini e una donna: rubavano vestiti destinati ai poveri

di Vittorino Bernardi

SANDRIGO - Tre uomini e una donna, in età tra i 22 e i 38 anni, appartenenti alle famiglie nomadi Meyer e Udorovich di Sandrigo ieri mattina, 21 settembre, sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione in flagranza per ildi svariatidestinati ai poveri del territorio. Alle 10 di ieri i carabinieri di una pattuglia in servizio di perlustrazione si sono insospettiti di quattro persone che stavano caricando su un furgone svariati sacchi contenenti indumenti, posizionati all’esterno delle abitazioni e pronti per essere ritirati dal personale dell’. Fermati e identificati, i quattro sono risultati estranei all’associazione incaricata del ritiro del materiale e così sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato. Questa mattina a Vicenza si è tenuto il rito direttissimo al termine del quale i quattro denunciati sono stati rimessi in libertà perchè giudicati non pericolosi.