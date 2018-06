Si spaccia per la figlia: anziana derubata dei preziosi di famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Nuovo caso in città diai danni di una persona anziana. Unanella sua casa di via Alfieri ha ricevuto una telefonata da parte di una donna che con parole disperate si è. «Aiutami mamma - avrebbe detto - ho un debito da pagare con la banca. Tra poco il direttore passerà da te per ricevere gli ori che hai in casa, ti prego aiutami». L’anziana è caduta nel tranello, forse per ildella “sedicente” figlia. Così al finto direttore di banca ha consegnato un sacchetto con all’interno le catenine, gli anelli e le spille indi famiglia per circa. Ritirati i monili l’uomo si è allontanato in fretta, senza salutare. Un atteggiamento che ha insospettito l’anziana: con una telefonata alla figlia,, ha capito di essere stata truffata. Le due donne si sono recate assieme alla stazione dei carabinieri dove hanno denunciato il fatto.