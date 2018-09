Ecco il muro anti-piene realizzato con 1200 tonnellate di pietre

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREAZZO - E' unMa, rispetto a quelli tradizionali, è stato realizzato solo con le. Lungo il, a, ne sono state scaricate quasi. Sassi di medie dimensioni destinati a evitare le esondazioni del fiume.La sicurezza dei corsi d'acqua delpassa anche attraverso il pietrame. Nei 300 metri del corso d'acqua che corrono accanto a, il consorzio di bonificaha costruito una parete di roccia per ridurre ilin zona. «Si tratta di un intervento di rilievo per ristabilire l'efficienza idraulica del Retrone», spiega il presidentePoco più dila spesa per un'operazionein un territorio molto fragile dal punto di vista idrogeologico. «A causa dell'acqua, i lavori si erano resi necessari ed improcrastinabili - conferma Parise - Lavorare in team con i comuni significa prevenire le calamità».