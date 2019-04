Domenica 5 maggio i treni Bassano-Trento sostituiti da pullman, ecco tutti gli orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Disagi in vista per gli utenti della tratta ferroviaria. Per lavori di straordinaria manutenzione i treni della mattina e del primo pomeriggio di domenica 5 maggio saranno sostituiti con autobus, con fermate previste in tutte le stazioni dell’ordinaria percorrenza. Nella stessa giornata il servizio di trasporto biciclette sarà sospeso. Per i punti di fermata degli autobus sostitutivi saranno esposti adeguati avvisi nelle stazioni della tratta.Gli autobus sostitutivi riguardano le corse in partenza da Trento in direzione Bassano del Grappa neiore 8.05, 9.05, 11.05, 13.05e in partenza da Bassano del Grappa in direzione Trento alle 7.25, 9.25, 11.25 e 13.25.