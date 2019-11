Dramma nel torrente Astico: uomo rinvenuto senza vita, è giallo

di Luca Pozza

COGOLLO DEL CENGIO - Sono tutti da scoprire iavvenuta nella tarda mattinata di oggi a Cogollo del Cengio, in via Rutello, dove ildi un uomo è stato rinvenuto dentro il torrente Astico. A dare l'allarme è stato un escursionista che stava facendo una passeggiata proprio nelle rive del corso d'acqua, quando ha notato la sagoma, parzialmente coperta dall'acqua.Per recuperare la salma si è reso necessario l'intervento deidel distaccamento di Schio, ma sul posto sono giunto anche i carabinieri della compagnia di Schio, che hanno eseguito i rilievi per chiarire quanto accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi ma in base alle prime ricostruzioni, il dramma sarebbe da ricondurre ad un gesto estremo da parte della vittima, che negli ultimi tempi soffriva di depressione.