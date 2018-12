Capretta vagabonda a Natale in centro città: si cerca il proprietario

di Vittorino Bernardi

THIENE - Ieri, 25 dicembre, lacon una pattuglia è stata protagonista di un intervento dal sapore natalizio per ladal pelo bianco e nero che chissà come dopo avere eluso la custodia del proprietario all’ora di pranzoper le vie deserte del centro storico. Grazie alle segnalazioni di più cittadini gli agenti delsono riusciti a catturare, con, lo spaventato animale, potenziale pericolo per i veicoli in transito. La capretta è stata affidata in custodia alPedemontana. Il proprietario per recuperare la bestiola deve recarsi al comando della polizia di via Rasa, tel. 0445.801411 o contattare tramitesms/Whatsapp il 347.2796801. Una volta recuperata dal proprietario resta da capire il futuro della capretta, animale destinato all’alimentazione: domenica 21 aprile 2019 in qualche casa costituirà il piatto forte del pranzo pasquale?