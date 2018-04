Carta d'identità, Imu, permessi: i servizi comunali cambiano sede

di Roberto Cervellin

VICENZA - Dal rinnovo dellaall'ufficio degli oggetti smarriti, dal pagamento dell'Imu aiper la zona a traffico limitato. Tutti nella stessa sede.Nasce lodei cittadini. I servizi comunali infatti cambiano indirizzo. Dallasceranno il centro storico - soprattutto la palazzina di piazza Biade - per trasferirsi inin un immobile ristrutturato con 1 milione e mezzo di euro, a due passi dallae dalle fermate. Vicini anche i parcheggiServizi più accessibili, dunque, ma non solo. Gli spazi, dislocati su 2 piani, secondo l'amministrazione saranno più confortevoli e moderni. Un esempio? All'ingresso si troverà ilcon tanto di sala d'aspetto attrezzata, monitor,e un locale per i bambini. I vicentini saranno guidati da corsie nel pavimento conche assorbe i rumori.Operativi gli uffici anagrafe, stato civile, funerario, pensioni, leva, tributi, casa comunale, oggetti rinvenuti, permessi per la ztl per funerali e matrimoni. «In piazza Biade rimarranno gli sportelli per le- precisa l'assessore alla semplificazione e innovazione- Grazie a una novantina di dipendenti, garantiremodi apertura alla settimana». Critiche le rappresentanze sindacali unitarie: «E' un traslocoa ridosso del cambio di amministrazione. Isono ridottissimi, ma anche lehanno lunghezze limitate».