Bimba di tre mesi muore in casa: disposta d’autopsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNEDO VICENTINO - Tragedia in un appartamento di via Villaggio Famiglia, dove una coppia di genitori di origine indiana hatra le loro braccia. Come riporta il Giornale di Vicenza il dramma si è consumato sabato mattina. Nata in novembre con una malformazione al cuore e operata il 19 dicembre a Padova, la bimba che alle 7 aveva mangiato verso le 10 èalla mamma Dalji Kaur di 30 anni, che allarmata ha chiamato il marito e papà Tarlachan Singh, operaio di 38anni, che ha telefonato al 118 e nell’attesa dell’ambulanza con leha praticato alla figlia un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.I sanitari del Suem giunti sul posto nulla hanno potuto fare,, per salvare la vita alla piccola che dopo avere mangiato 3 ore prima pareva stare bene. Nell’appartamento sono giunti anche ie della compagnia di Valdagno del luogotenente Donato Summa, che hanno informato la procura. Il pm Paolo Fietta hasulla piccola Jasime (potrebbe essere eseguita oggi) per chiarire le cause del decesso: rigurgito, infarto o altro? Il giudice intende accertare se i medici che avevano in cura la bimba possano avere una qualche responsabilità.