Bassano fuga: +9 sull'Azzurra Sandrigo Nono successo di fila al Mercante

BASSANO -. La squadra giallorossa, nata la scorsa estate e militante in Prima Categoria, era predestinata ad un campionato di vetta: società ambiziosa, squadra con talento da Promozione minimo (infatti era questo il campionato in cui si voleva iscrivere) e un tecnico tra i più più preparati della provincia, Francesco Checco Maino.Un inizio difficile, due sconfitte in trasferta, le prime voci su una formazione non adatta del campionato, subito spazzate via da Battistella e compagni: prima la rincorsa al Calcio Badoere, poi il sorpasso dopo la vittoria nello scontro diretto, infine la corsa solitaria., il Riese, e il pareggio della prima inseguitrice, l’Azzurra Sandrigo,(41 punti, 32 i rivali) , nonostante le assenze pesanti e una pausa natalizia che spesso fa più male che bene a chi sta davanti.per mettere le basi anche per l’anno prossimo (Garbuio è uno che per la Prima Categoria è un lusso per pochissimi, il tesseramento di Solomon è un’arma offensiva in più decisamente importante),come Frachesen, ma il. Tra le mura amiche del proprio stadio, i giallorossi non solo non hanno mai perso, ma hanno sempre raccolto i tre punti (che siano le due gare di Coppa – una è stata giocata sì in casa ma non allo stadio – o le nove gare di campionato): in 11 incontri, 11 vittorie, prestazioni di altissimo livello con molti gol, 12 nelle ultime quattro. Le motivazioni sono tante, dal campo più grande che favorisce le squadre più tecniche e fisiche, alla, con picchi di più di mille tifosi che in Prima Categoria vicentina raramente – diciamo mai – si erano visti. Senza contare le molte promozioni, la merenda per i bambini,dai Fedelissimi tornato quest’anno che fa capire quanto fosse mancato negli anni scorsi.Il Bassano in fuga ha domenica la sfida casalinga con l’Arsié, sarebbero 10 vittorie consecutive al Mercante, un traguardo mai raggiunto nella storia moderna da una squadra al Mercante. E tutti, tanti tifosi, non stanno aspettando di festeggiare un nuovo successo.