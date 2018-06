Aprono i cantieri della rotatoria in Via Cecchin

di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA - Inizierannoi lavori per la realizzazione della rotatoria di. Ad aggiudicarsi il contratto, il raggruppamento temporaneo formato dalle dittedi Montecchio Maggiore, che, insieme, hanno partecipato alla gara d’appalto.in questo progetto fondamentale per la mobilità cittadina: Via Cecchin, Via Rubbi, Via dei Ciliegi, Via Montegrappa e Via Montello, che saranno a breve congiunte da una rotatoria delLa struttura presenterà quindi, ossia il lato est e ovest della “Schiavonesca marosticana” e la strada provinciale cosiddetta del “Rameston”, e due a senso unico, cioè Via Montegrappa e Via Ciliegi.L'isola centrale, proprio come progettato nei rendering resi noti già nei mesi scorsi, saràe pavimentata in porfido.L’intero tracciato sarà, inoltre, affiancato da pista ciclabile e marciapiede, entrambi pavimentati in porfido, rialzati rispetto alla carreggiata o separati dalla stessa con isole di traffico in rilievo.Con l’occasione sarà potenziata la rete di scolo delle acque piovane.Un progetto complesso dal, di cui 440 mila a carico del Comune e 31 a carico della Provincia.durante i lavori che dovrebbero terminare. Proprio per questo, fanno sapere dal Comune, si è preferito attendere la chiusura delle scuole e la conseguente riduzione del traffico.