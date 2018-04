Ultimo disco di Andryx: un ”Foreign affair" tutto "made in Veneto"

VICENZA - Esce il nuovo disco del vicentino Andrea Boribello in arte “Andryx” : ”Foreign affair” distribuito dall’etichetta discografica Saifam records è un genere tropical house sulle orme di djs internazionali quali Kygo e dj Snake con videoclip in uscita su youtube girato in Oman e a Gardaland nonchè nel locale vicentino “Villa Bonin” .



Il brano è prodotto e arrangiato in studio dallo stesso Andryx accompagnato dalla voce di Matteo Beccucci in arte Beq già vincitore della seconda edizione di xFactor



Andrea Boribello all' età di 14 anni realizza il suo primo singolo "Waiting For Something". L'anno successivo in collaborazione con Micro realizza il suo secondo singolo "Starship", il quale viene presentato in un intervista di Andryx su Rai Uno e reggiunge su iTunes la quarantottesima posizione della classifica di genere elettronico di iTunes. Nei mesi successivi Andryx pubblica numerosi remix di canzoni di dj internazionali riscuotendo un discreto successo, infatti il suo remix della canzone del dj produttore olandese Oliver Heldens raggiunge la seconda posizione del contest indetto dalla nota casa discografica olandese Spinnin Records. Nello stesso anno realizza il remix di "Good For You" la canzone della famosissima cantante statunitense Selena Gomez il quale raggiunge ventimila ascolti su Soundcloud.

