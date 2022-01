Madame compie 20 anni e si regala un disco in francese con il rapper Hatik

VICENZA - Madame compie 20 anni e per l'occasione si regala l'uscita dai confini nazionali. Francesca Calearo - questo il vero nome dalla cantautrice e rapper italiana nata a Vicenza il 16 gennaio 2002 che si è fatta conoscere nel 2019 grazie al brano Sciccherie e che l'anno scorso ha ottenuto grande successo con le sue performance a Sanremo sulle note del brano Voce - pubblicherà in Francia Tu m'as compris, cantata con il rapper e attore francese Clément Daniel Maxime Penhoat, meglio conosciuto con il suo nome d'arte Hatik.

APPROFONDIMENTI VICENZA Vicenza, Madame gira il video del brano di Sanremo IL RACCONTO Madame: «Piangevo e prendevo ansiolitici come acqua. E anche a... IL TWEET Madame, bufera social: «Non mi alzo per fare una foto con chi... VICENZA-BASSANO Madame da Mara Venier: «Siamo una generazione libera» VICENZA Dall'Ariston all'Olimpico: Madame nella sua città per...

Il brano è la versione francese di Tu mi hai capito che in Italia è uscito a settembre con Sfera Ebbasta. «Tu m'as compris' è il primo frutto di una partnership internazionale tra Sugar Music e Capitol Music France per sviluppare in Francia il progetto della cantautrice. Per la cantautrice è il primo passo internazionale, come lei stessa ha sottolineato in queste ore sui suoi profili social annunciando l'uscita francese: «Il primo piede fuori dalla penisola l'abbiamo messo, chiedo il massimo supporto a tutti».