di Vittorino Bernardi

SCHIO - Le bande giovanili scorrazzano in città e ilValter Orsi alle 13.30 di domani 19 settembre incontrerà ilUmberto Guidato per illustrare la situazione e possibilmente trovare una soluzione. Novità dell'ultima ora: questa notte ignoti hanno devastato le fioriere decorative dei commercianti della centrale via Capitano Sella. Danni irrilevanti, ma fastididiosi per le necessarie operazioni di pulizia.Dopo l’aggressione di venerdì sera al serbo di 54 anni A.B. (30 punti di sutura tra testa e collo), titolare del Kristal2, circolo privato di via San Giovanni Bosco da parte di un gang giovanile composta da 8 elementi, in maggioranza magrebini, alle 18.30 di domenicastranieri sono stati accompagnati al comando della polizia locale Alto Vicentino. I quattro in piazza Falcone e Borsellino, nel corso della manifestazione “September fest” hanno pesantemente infastidito più passanti e un 16enneavrebbeil sedere di alcune ragazze e alla vista degli agenti ha peggiorato la sua posizione: ha insultato e rifiutato di fornire le proprie generalità e così è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza.«Non ho niente daalle forze dell’ordine, il problema - spiega Valter Orsi - è di numeri e va affrontato con la collaborazione di chi ha competenza nella sicurezza gestita dallo Stato. Come sindaco ho le mani legate, sto investendo tutti i soldi che posso mettere a disposizione della mia gente. Ma la legge, con il blocco delle assunzioni, mi vieta di assumere altri agenti che sarebbero necessari. A Schio c’è un vigile ogni 2.300 abitanti, mentre la media nazionale è di uno ogni 1.000. Servirebbe unin città».