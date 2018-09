Banda di magrebini "padrona" della zona stazione, baristi terrorizzati

di Vittorino Bernardi

SCHIO - La violenta aggressione delle 22.30 di venerdì sera al 54enne serbo A.B., titolare del Kristal2 , circolo privato di via San Giovanni Bosco da parte di uncomposta da 8 elementi, in maggioranza magrebini, ha fatto emergere una situazione allarmante sul fronte sicurezza in città.Da circa un anno i gestori dei bar nei pressi della stazione ferroviaria hanno, si sentonoda parte di un gruppo di giovani arroganti e violenti che hanno colpito a più riprese anche nel, rubando anche denaro dal registratore in orario d’apertura. Dopo l’aggressione di venerdì lo stesso gruppo di teppisti sabato sera è tornato nell’area esterna del Kristal2 e del Viola-Viola (locali adiacenti) per, immortalati dalle immagini della videosorveglianza, tavolini, sedie e fioriere. I gestori dei bar non parlano per paura di ritorsioni e chiedono provvedimenti alla politica cittadina e alle forze dell’ordine. Qualcosa pare si stia muovendo in modo: dai sussurri della piazza degli amici del barista aggredito (30 punti di sutura in testa) intendono incontrare il gruppo di teppistiper mangiare una pizza assieme.Il comitato cittadinocon il portavoce Alex Cioni ha fatto suo l’appello del Kristel 2 del Viola-Viola.pacificamente, ma risolutamente. Scendiamo in piazza tutti assieme, senza. Scendiamo in piazza per dimostrare che siamo a fianco delle forze dell'ordine. Scendiamo in piazza per chiedere che al più presto venga risolto il grave problema di organico in dote all'Arma di Schio: un problema reale che attualmente non contribuisce a garantire un’adeguata presenza dei carabinieri sul territorio. Scendiamo in piazza in solidarietà dei ragazzi e del barista vilmente aggrediti e rapinati».