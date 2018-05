16enne in motorino con la mamma esce dallo stop: entrambi in ospedale

di v

SCHIO - Grave sinistro tra un’auto e un ciclomotore questa mattina per unLa polizia locale Alto Vicentino di via Pasini alle 10.15 è intervenuta nel Quartiere Operaio per effettuare i rilievi di legge. Da quanto emerso una Ford Focus nel percorrere via Sebastiano Bologna in direzione centro giunta all’incrocio con via Troncontro un ciclomotore Peugeot uscito da via Tron. Nell’impatto il conducente dell'auto è rimasto illeso, i due occupanti il ciclomotore, madre e figlio di 16 anni alla guida,, sono stati soccorsi da due ambulanze del Suem e trasportati rispettivamente in codice rosso e giallo all’ospedale Alto Vicentino di Santorso per le cure del caso.