Videocassette Vhs, alcune valgono migliaia di dollari: dai classici Disney ai cult anni Ottanta, ecco quali sono (e come valutarle)

Attenzione a buttare le nostre vecchie VHS di film o Classici Disney o riporle negli scatoloni in garage.

Potrebbero valere molto più di quanto pensiamo, fino a 15 mila dollari.

Su eBay questi pezzi vintage raggiungono cifre incredibili. È il caso della videocassetta dI "Ritorno al futuro", nella sua confezione originale, messa in vendita per l'incredibile cifra di 10 mila dollari, ma il cult Anni '80 di Zemeckis è protagonista di un altro incredibile caso.

Vhs, 75mila dollari per "Ritorno al futuro"

Nel giugno dell'anno scorso, secondo WalesOnline, una VHS del film è stata venduta alla cifra di 75 mila dollari. Una cifra sicuramente poco accessibile, ma mai quanto gli oltre 400 mila dollari di un nastro VHS di prima stampa di "The Terminator" venduto ad un'asta.

Ma il cult Anni '80 di Robert Zemeckis è in buona compagnia. Tra le rarità che si possono trovare sul sito di acquisto e vendita, per veri collezionisti e appassionati, si trova una versione de "La carica dei 101" con chiusura a conchiglia e ancora sigillata a 15 mila dollari, "Tartarughe Ninja alla Riscossa" del 1990 ad un prezzo che raggiunge quasi 9 mila dollari e un nastro VHS inutilizzato di "Aladdin" per poco più di 5 mila dollari.

Naturalmente, affinché i nastri vengano presi in considerazione devono essere in condizioni quasi perfette, ma ciò non significa che l'usato sia da cestinare, come una versione de "La Sirenetta" venduta per oltre 6 mila dollari o un set di VHS Black Diamond dei Classici Disney venduto a 10 mila dollari.

Il perché di questo fenomeno l'ha spiegato l'esperta di antiquariato Tracy Martin al The Sun: "I nastri VHS ci portano a compiere un viaggio nella memoria: questo è il motivo per cui le persone spendono cifre astronomiche per possedere pezzi vintage del periodo di massimo splendore degli anni '80 e '90".

Come valutare le condizioni delle videocassette?

È meglio conservare le nostre VHS in luoghi freschi e asciutti, lontano dalla luce solare diretta. L’umidità e il caldo non vanno bene.

Inoltre bisogna anche capire quante volte sono stati riprodotti, perché ad ogni visione si verifica una leggera usura. Ciò può portare a problemi di tracciamento e "linee" visibili durante la riproduzione.

Anche la muffa è un problema. Se conservati in condizioni umide, può svilupparsi sui nastri e danneggiare il video e l'audio ed è difficile eliminarla riportando il nastro alla sua condizione originale.

Un corretto riavvlgimento può preservare nel tempo le nostre VHS. Conviene utilizzare un riavvolgitore apposito e non la funzione presente nel videoregistratore.

E ora tutti in garage a controllare le nostre vecchie VHS, magari potremmo scoprirci ricchi!