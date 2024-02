Un pieno di benzina costa quasi 5 euro in più rispetto a inizio anno

«Oggi un pieno di benzina costa quasi 5 euro in più rispetto all'inizio dell'anno, mentre per un pieno di gasolio si spendono 5,5 euro in più». La denuncia è quella di Assoutenti attraverso il presidente Gabriele Melluso. La benzina in modalità servito ha infatti superato i 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, non solo sulle autostrade ma anche sulla rete ordinaria, come evidenziato da Assoutenti.

Tra gli esempi, un distributore a Taranto offre benzina a 2,537 euro/litro e gasolio a 2,447 euro/litro. In provincia di Benevento, il prezzo della benzina servito ha raggiunto i 2,522 euro, mentre a Palermo si è registrato un picco di 2,565 euro per la benzina e 2,495 euro per il gasolio. Al contrario, il prezzo più alto sulla rete autostradale, al 16 febbraio, è stato di 2,499 euro/litro sulla A21 vicino a Piacenza. «Il rischio concreto -conclude Melluso - è che la nuova ondata di rialzi alla pompa determini una spirale inflattiva attraverso un incremento dei prezzi al dettaglio dei beni che viaggiano su gomma e che rappresentano l'88% della merce venduta in Italia».